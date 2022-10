Naruto to Boruto : Konohamaru arrive dans le jeu, c'est le DLC numéro 31

Sorti en 2018 pour un résultat franchement pas emballant, Naruto to Boruto : Shinobi Striker est malgré tout un jeu dont la durée de vie dépasse largement l'entendement. Preuve en est avec l'annonce du DLC numéro 31 et qui met en avant l'arrivée de Konohamaru Sarutobi, le petit-fils du Troisième Hokage. Evidemment, depuis l'ère Naruto Shippuden, le garçon espiègle a bien grandi pour devenir un ninja confirmé, et il est à la tête de la Team 7 avec Sarada et Mitsuki à ses côtés. Avec ses liens de parenté avec Asuma et Hiruzen, il a hérité de leurs techniques, mais aussi de leurs armes, puisque non seulement il maîtrise les techniques du Katon, mais il est également efficace au corps-à-corps avec ses deux lames qu'il tient dans chaque main. Konohamaru est disponible dès aujourd'hui via la nouvelle mise à jour de cette Saison 5.