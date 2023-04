Naruto to Boruto Shinobi Striker : la Saison 6 lancée avec Minato réincarné, un nouveau trailer

Increvable, Naruto to Boruto Shinobi Striker continue de s'enrichir avec une Saison 6 qui vient d'être lancée avec l'arrivée de nouveaux personnages. Le premier à être disponible n'est que Minato Namikaze dans sa version Réincarnée, parce que oui, on va désormais taper dans les personnages doublons, histoire de continuer à ponctionner le joueur fan de Naruto. Bonne nouvelle cependant, ce dernier sera offert aux joueurs via une mise à jour, la numéro 34. Viendront ensuite les DLC 35 et 36, qui seront représentés par Obito Uchiha dans sa version Ten Tails Jinchuriki, et Kaguya Ōtsutsuki. Leur date de sortie n'a pas été communiquée, mais ils arriveront courant 2023, tandis qu'une Saison 7 a déjà été teasé par Bandai Namco Entertainment. Autant vous dire que ce titre sorti en 2018 n'est pas prêt de crever.