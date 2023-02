Naruto to Boruto Shinobi Striker : surprise, Isshiki Otsutsuki arrive en DLC, un trailer de gameplay

La longévité de Naruto to Boruto : Shinobi Striker n'est plus à démontrer et le soutien indéfectible de sa communauté permet à Bandai Namco Entertainment et au studio Soleil de continuer à proposer du contenu inédit. Deux mois après l'intégration de Naruto en mode Baryon dans le roster, c'est un autre personnage important de la série Boruto à faire ses premiers pas en jeu vidéo, à savoir Isshiki Ōtsutsuki. Evidemment, un trailer de gameplay accompagne la bonne nouvelle, même si visuellement, c'est toujours aussi pauvre et sommaire. Malgré cette technique qui date de l'ère PS3 / Xbox 360, ce Naruto to Boruto : Shinobi Striker nous permet de nous focaliser sur les différents jutsus d'Isshiki Ōtsutsuki, comme le Vast Dark Heavens, qui permet de créer des cubes dotés d'insignes runiques et de blesser massivement ses ennemis.