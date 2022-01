Nagoshi Studio : l'ancien créateur de Yakuza monte son nouveau studio avec les Chinois de NetEase

On le sait depuis le mois d'août 2021, Toshihiro Nagoshi et SEGA, c'est fini ! Un divorce qui a été officiellement prononcé en octobre dernier et qui a permis au game designer / producteur japonais de voguer vers de nouveaux horizons. C'est d'ailleurs sous la tutelle des Chinois NetEase que Nagoshi-san vient de fonder son nouveau studio, dans lequel on retrouve d'anciens développeurs de SEGA tels que Daisuke Sato (partenaire de longue date de Toshihiro Nagoshi et ancien producteur de la série des Yakuza), Kazuki Hosokawa (qui a travaillé sur Panzer Dragoon et Jet Set Radio), Koji Tokieda, Masao Shirosaki (qui ont oeuvré sur la série Yakuza) et bien d'autres encore. L'homme s'entoure de ces meilleurs éléments pour fonder le "Nagoshi Studio" qui a d'ores et déjà son site officiel et sur lequel on ne trouve malheureusement pas grand-chose si ce n'est un long message pour expliquer sur le monde du divertissement et du jeu vidéo connaît de profonds changements.



Il n'y a plus qu'à attendre l'annonce du nouveau projet qui va découler de la naissance de ce nouveau studio. Espérons quelque chose d'inédit et de nouveau et non un ersatz de Yakuza ou de Judgment...