Mutant Year Zero : un film d'animation sous l'Unreal Engine va voir le jour

Ayant commencé sa carrière comme artiste CGI dans le jeu vidéo, il travaillera par la suite sur les effets spéciaux de films comme 10,000, The Dark Knight ou Prince of Persia avant de se lancer lui-même dans la réalisation avec le long-métrage de science-fiction The Beyond, en 2017. En tant que joueur lui-même, celui que l'on surnomme aussi "Haz" est tombé amoureux de Mutant Year Zero, trouvant le jeu extrêmement drôle et prenant grâce à ses personnages sympathiques.



Le film sera donc conçu sous l'égide de l'Unreal Engine, bénéficiant même de la technologie Quadro RTX de Nvidia. Le Britannique nous promet ainsi des personnages " chargés d'émotion et plein de spiritualité", une "histoire forte pleine de mystères et de rebondissements" sans oublier une forte dose d'humour, de l'action délibérée et des séquences émotives. L'homme a l'air particulièrement enjoué : du nous, nous aussi et l'on croise les doigts pour que le projet nous prenne aux tripes.





Débarqué en 2018, Mutant Year Zero avait créé la surprise avec un univers séduisant - un monde post-apo avec des animaux anthropomorphes, ça a quand-même de la gueule - et un gameplay de tir tactique au poil : d'ailleurs, le jeu a connu un certain succès commercial puisqu'il s'est vu porter sur d'autres plateformes populaires comme la PlayStation 4 ou la Nintendo Switch. Certains seront donc ravis d'apprendre qu'il fera prochainement l'objet d'une adaptation cinématographique réalisée par