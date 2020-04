Monstrum : un nouveau trailer pesant pour annoncer la date de sortie sur consoles

le studio écossais Team Junkfish avait pour particularité de construire ses niveaux labyrinthiques de façon aléatoire. À chaque mort, le titre promettait alors une expérience renouvelée, demandant une véritable improvisation et un sang-froid constant : il y a deux ans , le jeu annonçait sa version sur consoles et aujourd'hui seulement, celle-ci se trouve une date de sortie à travers cette nouvelle bande-annonce oppressante.Notons que la Nintendo Switch fait désormais partie du package PS4/Xbox One pour une audience toujours plus large : bref, Monstrum débarquera sur ces plateformes le 22 mai prochain. Bien qu'une version boîte soit prévue, celle-ci se voit retardée à cause de la pandémie du coronavirus et seule l'édition digitale sera donc accessible, dans un premier temps.