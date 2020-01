Monster Hunter Riders : Capcom dévoile un RPG à venir sur mobile, premier trailer coloré

Fort de son succès fulgurant avec Monster Hunter World (la plus grosse vente de son histoire), Capcom semble désormais plus qu'intéressé par les plateformes mobiles :Reprenant très fortement la direction artistique de l'opus 3DS Monster Hunters Stories,et s'axera autour du chef de l'agence spéciale de la Guilde des Chevaliers - vous, en somme -. La menace des chevaliers noirs sera également à contrer.Ce n'est pas la première fois que Capcom fait atterrir sa franchise sur mobile : nous avions déjà eu droit à Monster Hunter Freedom Unite il y a quelque temps, malheureusement supprimé des stores depuis l'été 2019. Espérons que ce nouveau titre,, ait une longévité plus conséquente.