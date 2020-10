Monkey Island : une superbe compilation dévoilée par Limited Run Games, goodies à l'appui

Les cinq jeux sur une clé USB Lucasfilm Games

Une disquette

Un ticket "E" pour le parc d'attraction Big Whoop

Un poster en 8x10

Une statuette de Guybrush Threepwood en résine de 15 centimètres

Un cadre multi-couches

Un livre sur le making-of

7 pins

Un certificat d'authenticité signé Ron Gilbert





Voilà qui devrait clairement régaler les fans. Toutefois, sachez que tout ceci coûtera la modique somme de 159,99 dollars et que les commandes pourront être réalisées à partir du 30 octobre prochain. Comme d'habitude avec cet éditeur, il n'y en aura pas pour tout le monde... alors dépêchez-vous.

Parmi les grandes sagas cultes du jeu vidéo, on peut citer sans problème aucun Monkey Island qui a fait son beurre dans les années 90. Des point & click drôles, malins et aventuriers qui n'ont plus rien à prouver à personne : figurez-vous que la franchise s'apprête à faire l'objet d'une très jolie compilation à l'occasion de son trentième anniversaire. Et c'est le talentueux éditeur Limited Run Games qui s'en occupe : voici donc la Monkey Island Anthology !Comprenant les cinq titres que sont The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2 : LeChuck's Revenge, The Curse of Monkey Island, Escape from Monkey Island etTales of Monkey Island, cette collection sera surtout l'occasion de refaire ses étagères avec une tonne de goodies inédits. Jugez plutôt :