Mixer : déçu mais sans regret, Phil Spencer revient sur l'échec de la plateforme

C'est évidemment une déception lorsque vous essayez de développer quelque chose à un certain niveau et que vous n'y arrivez pas. Je n'ai pas de regrets. Vous prenez des décisions avec les meilleures informations dont vous disposez à ce moment-là, vous faites vos meilleurs efforts et nous sommes dans une industrie créative, axée sur les succès. [...] Je pense qu'il est fondamental pour nous de ne pas avoir peur d'essayer des choses qui pourraient ne pas aboutir. C'est justement l'art de créer des jeux vidéo, ou des plateformes qui y sont dédiées.

Au niveau de notre stratégie, je suis très confiant. [...] Nous avons Azure pour le cloud et nous construisons le cloud gaming avec xCloud à sa tête. En termes de communauté, le Xbox Live en est quasiment à cent millions de joueurs mensuels et grandit à travers toutes les plateformes : nous voyons des gens arriver depuis iOS, Android, nous sommes aussi maintenant sur Switch, également sur PC et évidemment sur Xbox. Nous observons cette audience croître au fur et à mesure.

Il y a peu, Microsoft a annoncé la fermeture de Mixer, sa fameuse plateforme de streaming et concurrent direct de Twitch : malgré les investissements massifs du géant américain, notamment pour acquérir plusieurs personnalités sacrément influentes , le site aura finalement mis la clé sous la porte et l'on imagine que la déception est amère. Phil Spencer, patron de toute la branche Xbox, s'est justement exprimé à ce sujet lors d'une interview avec Games Industry :Le dirigeant a donc la tête froide... et assume. D'ailleurs, il faut bien avouer que Microsoft dispose d'innombrables autres armes pour construire l'avenir, et souvent des atouts très sérieux.Phil Spencer a de nouveau mis l'accent sur xCloud, rappelant qu'il s'agissait là du futur et qu'il permettrait d'atteindre des millions et des millions de nouvelles personnes, sans plus se limiter au strict marché des consoles de salon. Et en intégrant son fameux service dans le Xbox Game Pass Ultimate dès septembre, nul doute que Microsoft est en train de consolider sa pérennité dans le milieu vidéoludique... sans parler d'une Xbox Series X qui affichera toute son agressivité ce jeudi, dès 18h, à travers la présentation de ses exclusivités.