Minimal Affect : premier trailer déjanté pour cet action-RPG à mi-chemin entre Mass Effect et Rick & Morty

Sympathique surprise que nous avait réservé EG7, compagnie regroupant plusieurs entreprises vidéoludiques à la fois dans le développement et la distribution : voici donc Minimal Affect, un action-RPG conçu parÀ la croisée des chemins entre Mass Effect, Rick & Morty, Star Trek ou encore Futurama, ce TPS à la direction artistique colorée se veut "un hommage aux jeux, aux films et aux séries TV de science-fiction" : très clairement, la bande-annonce donne le ton et si l'ambiance s'annonce délirante et "même politiquement discutable" pour reprendre les mots des développeurs, ceux-ci nous promettent néanmoins un gameplay solide, de multiples quêtes et de véritables compétences à approfondir. En attendant de véritables séquences de gameplay, quelques extraits nous sont toutefois donnés dans la vidéo ci-dessous. Impossible d'être réticent à autant de bonne humeur.Minimal Affect sortira en 2021 sur PC et la "plupart des consoles", qui restent encore toutefois à définir.