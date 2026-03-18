MindsEye : le fiasco autour du jeu a mis un terme au partenariat entre Build a Rocket Boy et IO Interactive

C’est officiel : IO Interactive, le studio danois derrière la franchise Hitman et le prochain jeu 007, se retire définitivement du projet MindsEye. Après un lancement houleux en juin 2025, entaché par une avalanche de bugs, de problèmes techniques et de polémiques internes autour de Leslie Benzies, PDG de Build A Rocket Boy, IOI Partners, la branche d’édition d’IO Interactive, a décidé de couper les ponts. Le studio Build A Rocket Boy récupère désormais tous les droits d’édition et pourra gérer seul son projet, tandis qu’IOI Partners se limite à faciliter la transition pour ne pas laisser la communauté dans le vide. Dans leur communiqué officiel, les deux parties expliquent que "l’implication d’IOI Partners sur MindsEye prend fin, à l’exception des fonctions transitoires essentielles au transfert du statut d’éditeur officiel à Build A Rocket Boy. Build A Rocket Boy assurera désormais seul les responsabilités d’édition, afin de garantir la continuité pour la communauté MindsEye et l’ensemble des partenaires. IOI Partners et BARB coordonnent étroitement leurs efforts afin de permettre une transition fluide au cours des prochaines semaines".





Cette séparation a également un effet direct sur le contenu prévu : le crossover entre MindsEye et Hitman, annoncé en juin 2025, est purement et simplement annulé. La fameuse mission spéciale qui devait mettre en scène l’assassin chauve dans l’univers de MindsEye ne sera jamais publiée, au grand dam des joueurs qui avaient accueilli l’annonce avec enthousiasme. Build A Rocket Boy précise cependant que d’autres collaborations sont à l’étude, sans donner plus de détails.





Pour mieux comprendre, revenons un instant sur le contexte. IO Interactive s’est rendu indépendant de Square Enix en 2017 et, après quelques années de succès avec Hitman et d’autres licences, a lancé IOI Partners en 2024 pour soutenir des studios tiers prometteurs. Build A Rocket Boy, fondé par Leslie Benzies, figure emblématique de Rockstar North et l’un des cerveaux derrière GTA V, a été le premier bénéficiaire de cette initiative. MindsEye se voulait alors un projet ambitieux mêlant action et science-fiction, censé montrer la voie à ce nouveau rôle d’éditeur pour IO Interactive. Mais la sortie en juin 2025 a tourné au fiasco : le jeu a souffert d’un nombre incalculable de bugs, de performances instables et d’autres problèmes techniques qui ont freiné les ventes. À cela se sont ajoutées les accusations de sabotage interne émises par Leslie Benzies, qui a pointé du doigt des "espions" responsables de l’échec. Entre les critiques, les ventes mitigées et les tensions, la collaboration n’avait plus de raison d’exister.









La rupture avec Build A Rocket Boy marque donc la fin d’une aventure d’édition qui n’a jamais vraiment pris son envol pour IO Interactive. Le studio danois préfère désormais se concentrer sur ses franchises phares et refermer discrètement ce chapitre embarrassant de sa jeune histoire en tant qu’éditeur. De son côté, Build A Rocket Boy récupère toutes les clés de MindsEye et pourra décider de l’avenir du jeu et de son univers. Si cette séparation sonne comme un désaveu pour IOI Partners, elle offre une bouffée d’air pour les développeurs de MindsEye qui, malgré la tempête médiatique, peuvent continuer leur projet de manière autonome et espérer rectifier le tir auprès des joueurs. Quant au crossover avec Hitman, il restera à jamais un « ce qui aurait pu être » dans l’histoire du jeu vidéo, une petite anecdote amère mais incontournable pour les curieux de l’industrie.



