Metro Exodus : enfin une date pour le DLC Sam's Story, voici les 1ères images

4A Games vient d'officialiser la date de sortie du second DLC de Metro Exodus intitulé Sam's Story. Dans ce nouveau contenu, on incarnera Samuel Branskill, l'un des membres de l'Aurora, qui veut rentrer aux Etats-Unis. En effet, Sam rêve depuis longtemps de retourner dans son pays natal, et peut-être de retrouver sa famille. Si la perspective semblait impossible dans les tunnels sombres du métro de Moscou, l'espoir est revenu après que les Spartiates ont découvert d'autres survivants.



L'extension Sam's Story sera disponible dès le 11 février prochain sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.