Metamorphosis : un jeu où l'on incarne un insecte à la première personne, le trailer

Le monde du tout petit a toujours intrigué et même passionné l'industrie culturelle : le jeu vidéo ne déroge pas à la règle et verra bientôt l'arrivée d'un nouveau venu dans le domaine, Metamorphosis, qui vient de présenter un nouveau trailer.Développé par Ovid Workds, studio polonais à l'origine d'Interkosmos, et largement remarqué par nos confrères américains de Game Informer ou Gamespot l'année dernière, Metamorphosis nous place dans la peau de Gregor, un drôle d'insecte qui se devra de partir à la recherche de son ami Joseph. Là où le titre se démarque tout particulièrement, c'est qu'il s'agit d'un jeu à la première personne qui mêlera aventure et phases de plateforme pour un résultat très coloré : ce bande-annonce inédite vient justement d'émerger et si celle-ci ne laisse pas encore paraître de phases de gameplay, impossible de ne pas lui trouver un certain charme.Metamorphosis est prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch à une date encore indéterminée.