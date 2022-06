Mega Man Battle Network Legacy Collection : une nouvelle compilation avec 10 jeux Mega Man

Proposer des compilations régulièrement, c'est un passe-temps qui occupe beaucoup Capcom. Alors que ce dernier vient de commercialiser Capcom Fighting Collection, voilà qu'on apprend l'arrivée de Mega Man Battle Network Legacy qui regroupera pas moins de 10 épisodes du petit robot bleu. La particularité de ces épisodes, c'est qu'il s'agit de ceux sortis sur Game Boy Advance, sans doute les jeux les moins connus de la saga. D'ailleurs, au départ, on incarne pas vraiment Mega Man, mais un certain Lan Hikari qui vit dans un monde futuriste, interconnecté de la Net Society, qui dépend de programmes informatiques connus sous le nom de Network Navigators (ou NetNavi en abrégé). Ils gèrent tout, du grille-pain au réseau électrique de la ville. Si cette technologie propose toutes sortes de commodités, elle a également importé une vague de cybercriminalité qui sévit à tous les niveaux de la société. A l'intérieur de ce réseau, il faut se créer un avatar qui va se révéler être notre cher Megam Man mais en version .EXE, et c'est lui qui s'opposer aux voyous électroniques.





Bien sûr, pour justifier un tel achat, Capcom a prévu tout un tas de bonus et autres nouveautés, comme la possibilité de jouer avec des filtres en haute résolution, afin de donner un autre aspect aux différents jeu. Il sera possible de lisser les graphismes, ou à l'inverse de garder l'aspect pixellisé de l'époque. Il y aura des artworks, des illustrations inédites et d'autres goodies numériques à débloquer dans le jeu également. Sans oublier toute la partie audio, avec 180 pistes issues de 10 titres qui sont proposés dans la collection. Toutefois, il faudra attendre 2023 pour mettre la main dessus, sachant que ce Mega Man Battle Network Legacy n'est prévu que sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Ça boude fort la Xbox dis donc.