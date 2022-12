Mega Man Battle Network Legacy Collection : on connait la date de sortie, un nouveau trailer en sus

Mega Man Battle Network Legacy Collection était jusqu'à présent sans date de sortie précise, mais Capcom vient de rectifier le tir en révélant que la compilation sera mise en vente le 14 avril 2023. Plus que quelques mois à attendre avant de pouvoir les 10 jeux les moins connus de la saga Mega Man. Si certains sont parus sur Game Boy Advance, d'autres ne sont jamais arrivés dans nos contrées, ce qui confère un caractère assez spéciale à cette compilation. D'ailleurs, ce n'est pas réellement Mega Man que l'on dirige dans ces jeux, mais Lan Hikari qui vit dans un monde futuriste, interconnecté de la Net Society. Capcom a prévu cependant des fonctionnalités inédites, comme des

Dévoilé en juin dernier,batailles privées entre amis, des matchs en ligne contre d'autres joueurs du monde entier, avec en prime des matchs classés ou non classés. On attend de voir ce que ça donne une fois en jeu, mais Capcom annonce un filtre haute résolution, un terminal Personnel interactif 3D Megaman.EXE, plus de 1 000 visuels de Mega Man et 188 morceaux de musique ! D'ailleurs, pour toute précommande, les joueurs repartiront avec une tonne de contenus supplémentaires exclusifs.