Mecha Break : quand Macross rencontre Armored Core, le résultat est vif et explosif

Autre titre dévoilé lors du Xbox Games Showcase, Mecha Break est un shooter multijoueur qui va nous permettre de contrôler des robots capables de se transformer en plein combat. Evidemment, quand on dit jeu de méchas en multi, on pense forcément à Armored Core, dont le dernier épisode est sorti l'été dernier et qui avait fait bonne figure. Le problème de la série Armored Core, c'est qu'elle a toujours manqué de vivacité, avec des robots trop lourds à piloter. Ce qui est tout l'inverse de Mecha Break qui se distingue par la rapidité des actions, avec en prime la possibilité de se transformer en temps réel et donc de profiter d'aptitudes spécifiques en fonction de la transformation.









Histoire de pousser les transformations plus loin, Mecha Break propose des mechas personnalisables de la tête aux pieds pour que son robot soit unique lors des affrontements en ligne. Il faudra ensuite choisir son style de combat, entre attaquant, bagarreur, défenseur, tireur d’élite et de soutien. Trois modes de jeu sont annoncés pour l'instant : un mode Champ de bataille en 6v6, un mode Arène en 3v3 et un mode PvEvP jusqu’à 60 joueurs et joueuses qui sera l’expérience ultime de l’affrontement de mechas pour reprendre les termes des développeurs.



D'ailleurs, en parlant d'eux, sachez qu'il s'agit d'un studio chinois, Seasun Games, qui a lui aussi commencé par faire du jeu mobile avant de vouloir passer prendre du galon. Mecha Break a d'ailleurs déjà fait l'objet de plusieurs bêtas fermés, avec en prime des événements en Chine pour tester le jeu grandeur nature. Il y aura d'ailleurs une bêta fermée en août prochain sur Xbox Series X avant sa sortie prévue en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.