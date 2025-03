Mecha Break : nouveau trailer de gameplay pour ce jeu chinois qui a déjà pulvérisé des records d'audience

Le Future Games Show du 20 mars 2025 aura aussi permis de découvrir un nouveau trailer de Mecha Break, ce shooter multijoueur qui nous met aux commandes de robots capables de se tranformer en plein combat, et qui arrivera cette année 2025, mais sans date précise encore. Un jeu développé par le studio chinois Amazing Seasun Games et qui est déjà particulièrement attendu par une grosse communauté de joueurs, notamment en Chine, où il a pulvérisé des records d'audience le mois dernier. En effet, lors de sa démo jouable, Mecha Break avait enregistré un pic historique de 317 522 joueurs sur la plateforme de Valve (selon SteamDB), avec un pic de 303 991 joueurs 24h après son lancement, parvenant même à dépasser Marvel Rivals pendant plusieurs heures.Avec son action frénétique, ses transformations de robots en temps réel et ses modes de jeu pouvant accueillir jusquu'à 60 joueurs en simultané, Mecha Break risque s'en doute de surprendre le public occidental, pas encore bien habitué à ce genre de jeux. On sait que FromSoftware était connu pour la licence Armored Core avant de devenir le créateur des Souls-like avec les séries Dark Souls et Elden Ring, mais le studio japonais n'a jamais su fédérer une audience occidentale avec ses jeux de méchas. Peut-être que Mecha Break et son public chinois fera basculer les choses. Sait-on jamais...