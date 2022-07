Matchpoint Tennis Championships : le jeu sort aujourd'hui, voici son trailer de lancement

C'est aujourd'hui que les amateurs de tennis vont pouvoir se chauffer sur Matchpoint Tennis Championships, puisqu'il sort en ce 7 juillet 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. C'est une première pour l'éditeur Kalypso Media qui signe son premier jeu de tennis, en collaboration avec les Australiens de Torus Games. Si tout le monde a toujours en tête un certain Top Spin 4, Matchpoint Tennis Championships va tenter de faire du mieux qu'il peut, avec pour commencer un mode carrière qu'on nous promet intéressant, avec notamment son système inédit de rivalité, la possibilité d'être suivi par un coach qui fera évoluer le style de jeu. Une fonctionnalité cross-play en ligne permettra à n'importe qui de s'affronter, quelle que soit la plateforme, sachant qu'en plus du personnage qu'on va créer, il sera possible de jouer pas moins de 16 grands nom du tennis mondial. En voici la liste :- Carlos Alcaraz- Daniil Medvedev- Garbiñe Muguruza- Andrey Rublev- Casper Ruud- Hubert Hurkaczs- Nick Kyrgios- Benoît Paire- Heather Watson- Hugo Gaston- Madison Keys- Victoria Azarenka- Taylor Fritz- Pablo Carreño Busta.De plus, dans la version physique du jeu intitulée Legends Edition, Tim Henman et Tommy Haas sont également disponibles.