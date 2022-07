Matchpoint Tennis Championships : le jeu étrillé par la presse, voici toutes les notes dans le monde

Matchpoint : Tennis Championships était mensonger. Réalisé entièrement en CGI, mais présenté comme du gameplay, la première vidéo du jeu sortie en janvier 2022 est en effet loin du résultat escompté. Il suffit de jeter un oeil aux vidéos de gameplay parues un peu partout sur YouTube depuis la sortie du jeu le 7 juillet dernier pour constater la flagrante différence entre les promesses et la réalité. Non seulement la modélisation des joueurs est complètement ratée, mais en plus les animations manquent de naturel et de souplesse. Le gameplay est lui aussi à côté de ses pompes, avec des choix de game design complètement saugrenus. Il est par exemple impossible de sprinter dans le jeu (lol), tout comme il n'y aucune jauge d'endurance, ce qui fait que les joueurs ne sont jamais fatigués. On ne vous parle pas de la gestion de la montée au filet qui est suicidaire, ou des déplacements assistés. C'est du jamais vu dans le ratage d'un jeu de tennis. La presse a d'ailleurs rendu son verdict et Matchpoint : Tennis Championships affiche un metascore de 58% sur PS5 , avec aucune note dans le vert. C'est dire le niveau...