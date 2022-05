Matchpoint Tennis : enfin du gameplay, c'est moins percutant que le teaser

18 janvier 2022, Kalypso Media faisait la une des médias de jeux vidéo en balançant le teaser de son nouveau de tennis : Matchpoint Tennis Championships. Avec un rendu CGI qui feintait le rendu in-game façon trailer de gameplay, on a forcément placé nos attentes sur ce titre quasiment sorti de nulle part. Difficile sur le moment de bouder son plaisir quand on sait à quel point les jeux de tennis sont rares et que personne n'a su faire mieux qu'un Top Spin 4, sorti il y a déjà 11 ans. Mais la véritable vidéo de gameplay vient de nous ramener à la dure réalité, avec effectivement un résultat nettement loin de nos attentes. Bien sûr, on attendra d'avoir le jeu en mains avant de perdre espoir, mais les animations figées et les placements hasardeux des joueurs sur le terrain nous poussent à croire que c'est pas avec lui qu'on aura le digne successeur de Top Spin 4. Toutefois, ce trailer de gameplay est là pour nous donner des indications sur le contenu du jeu et les mécaniques de jeu.On commence avec un aperçu de l'éditeur de personnages, avec la possibilité de façonner son avatar de la tête aux pieds, tenue et accessoires y compris. Ensuite, c'est parti pour un mode Carrière qu'il va falloir mener pour entrer dans le meilleur classement ATP, sachant qu'il va falloir voyager à travers le globe. Mais il sera aussi possible de jouer les joueurs pros du circuit, et même si certaines légendes comme Federer, Nadal et Djokovich ne sont pas de la partie (ils coûtent cher en droits de licence), on peut se rattraper avec Andrey Rublev, Benoît Paire, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Daniil Medvedev ou bien encore Kei Nishikori du côté des hommes. Côté système de jeu, on ne sait pas si le timing fera partie des éléments clefs du gameplay, mais le placement semble être primordial pour renvoyer la balle correctement. En revanche, on déplore que sur les terrains de terre battue, il n'y ait aucune trace de pas, ce qui fausse quelque peu l'immersion.La sortie de Matchpoint Tennis Championships est attendue pour le 7 juillet prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.