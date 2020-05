Marvel's Iron Man VR : une nouvelle date de sortie annoncée, ce sera avant Ghost of Tsushima

Marvel's Iron Man VR sortirait le 3 juillet prochain. On rappelle que le titre de Camouflaj disposera d'un scénario inédit et qu'il ne se résumera pas à un simple rail shooter, selon les dires du réalisateur Ryan Payton. " Nous ne sommes pas en train de créer un rail shooter, ni un parc d'attractions , avait-il expliqué le mois dernier. Nous ne développons pas non plus une démo ou une expérience VR basée sur la licence Iron Man. Ce que nous faisons, c'est un jeu bac à sable avec une véritable histoire, de nombreuses missions et plein de cinématiques ."





SIE Update: We are pleased to announce that Marvel's Iron Man VR will release on July 3. Please look forward to more news in the coming weeks! pic.twitter.com/aVk2khLNEW — PlayStation (@PlayStation) 12 mai 2020



Toujours d'après lui, les fans seront surpris de voir comment il est facile de virevolter dans les airs sans s'emmêler les pinceaux. " Nous avons des magiciens aussi bien à Camouflaj que chez notre partenaire Dark Wind qui se trouve à New York , avait-il confié il y a quelque semaines. Ils n'ont pas été intimidés par le fait de n'avoir qu'une seule PlayStation Camera. Nous avons conçu le jeu de manière à ce que le joueur puisse se déplacer à 360° sans avoir à soucier s'il fait face ou non à la PlayStation Camera. Il y a tout un tas d'astuces uniques qui sollicitent les fonctionnalités gyroscopiques. [...] C'est totalement invisible. " On est curieux de voir ça.





Entre The Last of Us 2 (19 juin) et Ghost of Tsushima (17 juillet), les possesseurs de PS4 pourront se glisser dans la peau de Tony Stark avec le PlayStation VR. En effet, Sony Interactive Entertainment s'est fendu d'un tweet pour annoncer que