Marvel's Iron Man VR : les développeurs promettent une expérience de jeu fluide

réalisateur Ryan Payton a promis une expérience de jeu particulièrement fluide. "On peut faire une analogie entre le PlayStation VR et le casque d'Iron Man, et même entre les PlayStation Move et les répulseurs/propulseurs, a-t-il expliqué. Il existe des contraintes technologiques. Du coup, nous avons fait en sorte que l'expérience de jeu soit la plus fluide possible."



Avant d'ajouter : "Plein de choses s'activent de manière invisible ; nous voulons que les gens pensent uniquement à Iron Man, et non à la technique. Ce fut l'un de nos principaux objectifs depuis le début du développement. Parmi tous les super-héros, je ne pense pas qu'il y en ait un qui colle plus à la réalité virtuelle qu'Iron Man."



Marvel's Iron Man VR dont la sortie est fixé au 3 juillet. A l'occasion d'un entretien accordé à 8Bit Island , le





En avril dernier, le même Ryan Payton affirmait déjà que les équipes de Camouflag avaient fait des miracles avec Marvel's Iron Man VR. " Nous avons des magiciens aussi bien à Camouflaj que chez notre partenaire Dark Wind qui se trouve à New York , avait-il indiqué. Ils n'ont pas été intimidés par le fait de n'avoir qu'une seule PlayStation Camera. Nous avons conçu le jeu de manière à ce que le joueur puisse se déplacer à 360° sans avoir à soucier s'il fait face ou non à la PlayStation Camera. Il y a tout un tas d'astuces uniques qui sollicitent les fonctionnalités gyroscopiques. [...] C'est totalement invisible. "



On rappelle qu'une démo de Marvel's Iron Man VR est actuellement disponible en téléchargement sur le PlayStation Store.

Entre The Last of Us 2 (19 juin) et Ghost of Tsushima (17 juillet), les possesseurs de PS4 adeptes de la réalité virtuelle pourront se faire plaisir avec