Mario Kart Tour : le mode multijoueur est disponible en bêta, il faut posséder le Pass Or

Si les utilisateurs de Mario Kart Tour doivent se coltiner des bots depuis le lancement du jeu en septembre dernier, Nintendo s'est enfin décidé à lancer le mode multi comme l'atteste une notification reçue ce matin. "Un test du mode multijoueur est accessible aux détenteurs d'un Pass Or Mario Kart Tour (y compris en période d'essai gratuit), peut-on lire. Sélectionnez 'Multijoueur' dans le menu principal pour y participer. Ce test nous permettra de déterminer si le mode multijoueur fonctionne comme prévu avant de le rendre accessible à tous les joueurs."On rappelle que le Pass Or coûte 5,49€ par mois, un montant que tout le monde n'est pas prêt à débourser. Néanmoins, comme indiqué par Nintendo, la période d'essai gratuit de deux semaines permet d'avoir un aperçu des parties à plusieurs sans claquer le moindre centime. Par ailleurs, il sera intéressant de voir si, ensuite, le mode multi sera également accessible à ceux ne disposant pas du Pass Or ; c'est du moins ce que laisse entendre le constructeur japonais.Dans la même notification, on nous avertit que des soucis techniques peuvent se produire durant la bêta (qui s'achèvera le 27 décembre à 6h59, sauf imprévu), et que certains fonctionnalités du mode multijoueur sont susceptibles de changer entre cette version de test et la version finale. "Par conséquent, les données de sauvegarde du mode multijoueur ne pourront pas être conservées", est-il souligné. Enfin, Nintendo prévient que dans certains cas exceptionnels, la batterie de l'appareil peut se vider plus rapidement que d'ordinaire, et qu'une surchauffe peut également être constatée. "Si cela se produit, arrêtez de jouer immédiatement", conseille la notification.En ce moment, la Saison des fêtes bat son plein dans Mario Kart Tour, avec Yoshi (renne) en guise de premier pilote lumière.