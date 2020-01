Mario Kart Tour : bientôt une nouvelle bêta pour le mode multijoueur, Nintendo se montre généreux

En novembre dernier, le mode multijoueur de Mario Kart Tour a fait l'objet d'une première bêta qui a fait grincer des dents. En effet, il fallait obligatoirement disposer du Pass Or (vendu au prix de 5,49€) pour en profiter, sachant que le sésame n'est valable qu'un mois. Pour la seconde bêta qu'il vient d'annoncer, Nintendo a décidé cette fois-ci de se montrer généreux envers les possesseurs du jeu. En effet, la notification stipule que "contrairement au précédent test multijoueur, celui-ci est ouvert à tous les joueurs, et pas seulement aux détenteurs du Pass Or Mario Kart Tour." Voilà qui devrait certainement intéresser ceux qui n'en peuvent plus de se coltiner des bots d'une faiblesse sans nom. Pour le moment, aucune date n'a été communiquée.



On profite de l'occasion pour rappeler que c'est à partir d'aujourd'hui que débute la deuxième partie de la saison des glaces, avec comme nouvelle coupe classée la Coupe Luigi.