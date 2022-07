MADiSON : le jeu d'horreur psychologique est disponible, voici un trailer

Après des mois de teasing et de présentation, MADiSON est enfin disponible sur PC et consoles. Une attente qui prend donc fin aujourd'hui et qui se partage avec un trailer de lancement où l'angoisse et les jump-scares s'enchaînent. Développé par Bloodious Games, MADiSON nous raconte comment Luca, un ado de 16 ans va devoir explorer la maison bien flippante de sa grand-mère décédée récemment. Le souci, c'est que la maison n'est en réalité pas bien accueillante et à l'intérieur, des esprits rôdent, comme celui d'un tueur en série. Rapidement, Luca va trouver des traces de rituels démoniaques et se rendre compte que a mère-grand nétait peut-être pas celle qui croyait. Se jouant en vue subjective, MADiSON est un jeu où l'on passe plus son temps à explorer, résoudre des énigmes et faire des photos, mais attention de bien regarder derrière soi, il peut toujours se passer quelque chose...