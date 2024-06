Luigi's Mansion 2 HD : Nintendo explique les mécaniques de gameplay en japonais

Les possesseurs de Nintendo Switch pourront partir avec un jeu pour les vacances d'été, puisque c'est le 27 juin prochain qu'arrivera Luigi's Mansion 2 HD. Une version remasterisée pour remettre au goût du jour un jeu qui était paru sur 3DS en 2013 et qui avait enthousiasmé les amateurs de la série. Bien que les nouveautés semblent être assez mineures, Nintendo a tenu a expliqué les mécaniques de gameplay du titre, sans doute pour la nouvelle génération ou les personnes qui ne s'étaient pas intéressés au titre à l'époque. On pourra toutefois y jouer jusqu'à 4 en local et même en ligne. Cela ne nous empêchera pas de vous donner notre verdict dessus, puisque nous avons reçu le jeu et que nous allons commencer notre analyste complète dessus.