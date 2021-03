Life is Strange 3 : l'identité et les pouvoirs du personnage principal auraient fuité, les voici

Glimpse your all-new protagonist.



On March 18, we'll reveal the new #LifeIsStrange game at #SquareEnixPresents, which will feature a brand new cast, power and story. pic.twitter.com/sgiB9evk6M — Life is Strange (@LifeIsStrange) 12 mars 2021

C'est officiel : le 18 mars prochain, Square-Enix dévoilera le tout nouveau Life is Strange. Après deux opus principaux et le spin-off Before the Storm, la saga accueillera donc celui que l'on nomme pour l'instant Life is Strange 3... et à vrai dire, on ne sait pour l'instant rien à son sujet. Ce qui n'est visiblement pas le cas de Meelow, un internaute qui aurait fait fuiter quelques informations sur ResetEra à propos du personnage principal, de ses pouvoirs et du cadre de l'histoire : selon le leaker, ce nouvel épisode s'axera autour de Gabe, une femme bisexuelle d'origine asiatique et américaine. À ses côtés, Gabe, son grand frère.Quant aux capacités d'Alex, celles-ci s'axeraient sur une sorte de manipulation mentale : elle pourrait ainsi lire et contrôler les émotions des autres. Life is Strange 3 permettrait alors d'incarner d'autres personnes atteintes de démence ou de troubles mentaux, par exemple pour qu'Alex puisse obtenir certaines informations.Quant à l'histoire, deux options de romance seraient possibles (au moins) avec un cadre se déroulant dans une ville similaire à Arcaday Bay. D'ailleurs, l'internaute précise que des références à Life is Strange et Life is Strange 2 seraient implémentées dans la narration.On ne cessera jamais de vous le rappeler mais il est primordial de prendre ces informations avec de grosses pincettes étant donné leur source particulièrement floue. Il est tout à fait possible qu'il puisse s'agir d'un mauvais farceur : quoiqu'il en soit, on se donne rendez-vous dans deux jours, le 18 mars, pour un lever rideau en bonne et due forme... et surtout officiel.