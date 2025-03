Les Pégases 2025 : Prince of Persia The Lost Crown grand gagnant, voici les autres lauréats

Comme tous les ans, au début du mois de mars, la cérémonie des Pégases s'organise pour célébrer les meilleurs jeux français de l'année écoulée. Pour cette sixième cérémonie qui s'est à nouveau tenu dans la salle de La Cigale à Paris, plusieurs studios ont été félicités pour leur travail. L'occasion de mettre en lumière la richesse et la diversité de l’industrie créative française, avec plus de 30 studios issus de toute la France. Des productions parisiennes comme Banishers Ghosts of New Eden () ou Dark Hours (), aux succès bordelais tels que Microsoft Flight Simulator 2024 () et Les Fourmis (), en passant par(Prince of Persia: The Lost Crown – Ubisoft Montpellier),(Ravenswatch – Passtech Games) ou encore(Dofus – Ankama), chaque région a contribué à faire rayonner la créativité du jeu vidéo français.Mais s'il y a un gagnant à mettre en avant, c'est Prince of Persia The Lost Crown qui est reparti avec quatre statuettes. De quoi dégoûter encore plus l'équipe de développeurs qui a été démantelée par Ubisoft suite aux mauvaises ventes du titre. Car quand bien même ce Prince of Persia en mode roguelite est une réussite artistique, le public n'a malheureusement pas répondu présent, avec des ventes trop faibles pour espérer en faire une suite. Ces Pégases 2025 ont permis aussi de féliciter Les Fourmis de Microids, qui connaît une réorganisation interne avec un nouveau Directeur Général qui a été nommé (mais pas encore annoncé) après avoir demandé à Stéphane Longeard de quitter ses fonctions après plus de 20 ans de boîte.

Allez, voici les lauréats dans chaque catégorie des Pégases 2025





- MEILLEUR JEU VIDÉO : Prince of Persia The Lost Crown ; Ubisoft Montpellier

- MEILLEUR JEU VIDÉO INDÉPENDANT : Caravan SandWitch ; Studio Plane Toast / Plug In Digital

- MEILLEUR JEU VIDÉO MOBILE : BEAST: Bio Exo Arena Suit Team ; Oh Bibi

- MEILLEUR PREMIER JEU VIDÉO : Caravan SandWitch ; Studio Plane Toast / Plug In Digital

- MEILLEUR JEU VIDÉO ÉTUDIANT : Myrmidon ; Rubika

- AU DELÀ DU JEU VIDÉO : Tchia ; Awaceb

- EXCELLENCE VISUELLE : Les Fourmis ; Tower Five / Microids

- MEILLEUR UNIVERS SONORE : Prince of Persia: The Lost Crown ; Ubisoft Montpellier

- EXCELLENCE NARRATIVE : The Operator ; Bureau 81

- MEILLEUR GAME DESIGN : Prince of Persia: The Lost Crown ; Ubisoft Montpellier

- MEILLEURE INNOVATION TECHNOLOGIQUE : Microsoft Flight Simulator 2024 ; Asobo Studio

- MEILLEUR ACCESSIBILITÉ : Prince of Persia: The Lost Crown ; Ubisoft Montpellier

- MEILLEUR SERVICE D’EXPLOITATION (GAME AS A SERVICE) : Dofus ; Ankama

- MEILLEUR JEU VIDÉO ÉTRANGER : Warhammer 40.000: Space Marine 2 ; Saber Interactive / Focus Entertainment

- MEILLEUR JEU VIDÉO INDÉPENDANT ÉTRANGER : Neva ; Nomada Studio / Devolver

- MEILLEUR JEU VIDÉO MOBILE ÉTRANGER : Loop Hero ; Four Quarters / Devolver / Playdigious

- PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE : Romain de Waubert

- PRIX D’HONNEUR : Stéphane Natkin