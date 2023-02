Les Pégases 2023 : voici la liste des jeux nommés pour ces Game Awards à la française

Attendue pour le 9 mars prochain à 20h00 dans la très belle salle de La Cigale, la quatrième cérémonie des Pégases se prépare en coulisses. Comme chaque année depuis 2020, l’Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo récompense les meilleures productions de jeux vidéo françaises et internationales et cette année encore, les votes pour les nommés ont été particulièrement serrés. Mais les votants ont enfin fait leurs choix parmi les 16 catégories qui seront départagées dans environ un mois, et il est grand temps de connaître les lauréats en 2023.



Meilleur Jeu Vidéo :

- Stray

- A Plague Tale Requiem

- Sifu



Meilleur Vidéo Indépendant :

- Stray

- Sifu

- Tinykin



Excellence Narrative :

- Flat Eye

- A Plague Tale : Requiem

- Syberia : The World Before



Meilleur Game Design :

- Sifu

- Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope

- Tinykin



Excellence visuelle :

- A Plague Tale : Requiem

- Sifu

- Stray



Meilleure innovation technologique :

- Dual Universe

- Dune: Spice Wars

- Fast Libero



Meilleur Univers Sonore :

- Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope

- A Plague Tale : Requiem

- A Musical Story



Meilleur Jeu Vidéo Etudiant :

- Radiant Dawn

- Alaska

- Gevaudan 1851



Meilleur Jeu Vidéo Mobile :

- A Musical Story

- Tales Up

- Nickelodeon Extreme Tennis



Au-delà Du Jeu Vidéo :

- Flat Eye

- Inua – A Story in Ice and Time

- Syberia : The World Before



Meilleur Service d’Exploitation :

- Solasta : Crown of the Magister

- Airport Simulator: First Class

- Tales Up



Meilleur Premier Jeu Vidéo :

- Stray

- Onde

- Time Rift



Meilleur Jeu Vidéo Etranger :

- Elden Ring

- Tunic

- God of War Ragnarök



Meilleur Jeu Vidéo Mobile Etranger :

- Marvel Snap

- Spiritfarer

- Idle Siege



Meilleur Jeu Vidéo Indépendant Etranger :

- Tunic

- Hardspace : Shipbreaker

- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge



Meilleure Accessibilité :

- Arkanoid : Eternal Battle

- Steelrising

- Tales Up



Cette année encore, cette soirée sera aussi l'occasion de découvrir des images inédites de jeux, peut-être des années, mais aussi des performances artistiques et humoristiques, histoire de ponctuer la soirée d'une bonne humeur. La Cérémonie sera retransmise en direct sur Twitch sur les chaînes de Le Stream et MGG.