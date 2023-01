Les Pégases : la 4è cérémonie se date et dévoile la salle prestigieuse qui l'accueillera

Mars sera définitivement un mois dédié aux récompenses. Entre la soirée des Oscars (attendue le 13 mars 2023) et celle des Pégases (le 9 du même mois, soit quelques jours avant), les artistes du monde du cinéma et du jeu vidéo recevront leurs plus belles distinctions. Pour les Pégases, il faut préciser qu'il s'agit de la 4ème édition et qu'il s'agit d'un événement franco-français qui continue de prendre de l'ampleur. Organisé par l’Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo, cette soirée va permettre de récompenser les meilleures productions de jeux vidéo françaises et internationales de l’année 2022. Cette année encore, c'est La Cigale qui a été choisie pour cette remise de prix, et les lauréats vont être désignés lors d’un vote à deux tours, d'abord en janvier, puis en février par plus de 2 000 professionnels et professionnelles membres de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo. Ce sera l'occasion pour certains éditeurs de faire quelques annonces et de révéler des projets en cours. On apprend que 88 jeux concourent dans les 17 catégories, dont le Meilleur Jeu Vidéo, le Meilleur Jeu Vidéo Indépendant, le Meilleur Univers Sonore, l’Excellence Visuelle et l’Excellence Narrative. La Cérémonie sera présentée par Salomé Lagresle et retransmise en direct sur Twitch, LeStream, Jeuxvideo.com, Steam et ES1. Vous savez tout.