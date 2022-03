Pégases 2022 : Deathloop et Road 96 raflent tout ! Voici la liste de tous les lauréats

Petit happening inattendu lors des #Pegases2022 : un étudiant est venu exprimer sa joie de travailler dans le jeu vidéo. pic.twitter.com/5IjKKkjgsl — Maxime CHAO (@MaximeChao) 10 mars 2022

Après une édition en ligne l'année dernière, la 3ème cérémonie des Pégases s'est tenue hier soir, jeudi 10 mars 2022, à la Cigale afin de récompenser les meilleurs jeux vidéo français. Organisé comme chaque année par le SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo), cette édition 2022 s'est démarquée par une ambiance plus décontractée (notamment grâce à la participation en visio de Davy Mourier, mais aussi de petits moments sketchs) et ce plaisir de se retrouver en physique, sans avoir à garder le masque sur son nez. Retranscrite en direct sur YouTube et Twitch, la 3ème cérémonie des Pégases a bien évidemment mis en avant le savoir-faire français en matière de jeux vidéo, la diversité des métiers, l'inclusion, mais aussi l'envie d'une égalité des sexes plus marquées dans une industrie qui véhicule encore une image très sexualisée de la femme. Roselyne Bachelot, la Ministre de la Culture, était une fois encore présente pour saluer la french touch et décerner également un prix, celui du Pégase d'Honneur, pour Benoît Sokal décédé en mai 2021.

Avec pas moins de 19 prix à décerner, la cérémonie a permis de mettre en lumière aussi bien des AAA comme des jeux indé, mais aussi des projets étudiants, dont on se rappellera l'happening de l'un d'entre eux après avoir vu des aurores boréales en Norvège. Meilleur jeu vidéo, meilleur game deisgn, meilleur jeu mobile, meilleur accessibilité, excellence visuelle, prix du public, le spectacle aura duré 2h30 devant un public de près de 800 personnes. Malgré tout, deux jeux ressortent nettement du lot, à savoir Deathloop des studios Arkane Lyon et Road 96 de DigixArt, qui repartent chacun avec 5 statuettes. Si Deathloop repart avec les Pégases du meilleur jeu, de l’excellence visuelle, du meilleur game design, du meilleur univers de jeu vidéo ainsi que le prix du public, Road 96 s'octroie les prix du Meilleur jeu vidéo indé, l'excellence narrative, la meilleure accessibilité, le meilleur univers sonore, et le prix au-delà du jeu vidéo.











Après avoir reçu deux Game Awards aux Etats-Unis et 5 Pégases tout à l'heure, Deathloop pourrait bien repartir avec d'autres récompenses lors des Bafta, qui se tiendra le mois prochain au Royaume-Uni.





Voici le palmarès complet de ces Pégases 2022 :





. Meilleur jeu vidéo : Deathloop

. Meilleur jeu vidéo indépendant : Road 96

. Prix du public : Deathloop

. Meilleur Game Design : Deathloop

. Excellence narrative : Road 96

. Prix de l'excellence visuelle : Deathloop

. Meilleur univers sonore : Road 96

. Meilleure accessibilité : Road 96

. Prix d'honneur : Benoît Soka

. Meilleur univers de jeu vidéo : Deathloop

. Meilleur jeu vidéo étudiant : Lysfangha

. Meilleur jeu vidéo mobile : Northgard

. Meilleur premier jeu vidéo : Solasta, Crown of the Magister

. Meilleur service d'exploitation : Curse of the Dead Gods

. Meilleur jeu vidéo mobile étranger : Sparklite

. Meilleur jeu vidéo indépendant étranger : Chicory a Colorful Tale

. Meilleur jeu vidéo étranger : The Forgotten City

. Au delà du jeu vidéo : Road 96

. Personnalité de l'année : Dinga Bakaba





Spider-Man, version Andrew Garfield, est monté sur la scène des #Pegases2022, avec la voix de @DonaldReignoux ! 🤩 pic.twitter.com/x15Km0LTlg — Maxime CHAO (@MaximeChao) 10 mars 2022