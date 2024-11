Les Bisounours : un jeu vidéo arrive en 2025, c'est adapté du nouveau dessin animé pour enfants

Dessin animé des années 80, Les Bisounours ont fait un come-back en 2023 avec un tout nouveau dessin animé pour les petits enfants. Face à ce succès auprès des petites têtes blondes, une adaptation en jeu vidéo a été lancée et elle arrive en 2025. Il s'agira d'une compilation de mini-jeux (200 au total) qui s'inspire de jeux d'arcade classiques bien connus et qui permettra d'incarner les oursons bien connus de la série (Toucâlin, Toudodo, Toubisou, etc.). Puisque le public visé est très jeune, Les Bisounours : Libérez la Magie n'arrivera uniquement que sur PS5, PS4 et Nintendo Switch, la Xbox a été boudée. La sortie de Les Bisounours : Libérez la Magie est fixée au 27 mars 2025.