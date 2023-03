Layers of Fears : 11 min de gameplay de stress et d'angoisse pour le remake Unreal Engine 5

On en sait un peu plus sur le remake de Layers of Fear, toujours développé dans les studios de Bloober Team, également à l'oeuvre sur le remake de Silent Hill 2. Les développeurs polonais ont désormais acquis une certaine notoriété qui pousse les éditeurs à collaborer avec eux. Autrement, ce Layers of Fears cuvée 2023 est prévu pour le mois de juin prochain, puisque la date a été révélée à la fin de cette longue vidéo de gameplay de plus de 11 minutes. Une bonne occasion de voir l'évolution visuelle de ce jeu qui nous mettra dans la peau d'un peintre qui va errer dans un manoir où il se passe des choses peu conventionnelles. Evidemment, notre personnage n'aura qu'une pauvre lampe à huile pour s'éclairer dans ces couloirs sombres et inquiétants. A noter que ce remake va profiter des caractéristiques de l'Unreal Engine 5 pour rendre la peur et l'horreur plus palpables que jamais. On sait aussi que le jeu profitera de la 4K native en affichage, des effets Ray Tracing, mais aussi du HDR.Sortie pour juin 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series pour ce Layers of Fear remis au goût du jour.