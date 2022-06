Layers of Fears : la série fait son grand retour, un 1er trailer à l'ambiance bien sombre

pour offrir une expérience d'horreur la plus immersive et la plus viscérale possible".



"Layers of Fears sera un moyen complet, définitif et imprévisible de découvrir les histoires d'artistes asservis par leurs obsessions, nous prévient-on. Préparez-vous à vivre une expérience horriblement exquise grâce à l'intrigue enrichie qui présentera le récit principal sous un nouveau jour." Ce nouveau rendez-vous avec l'horreur psychologique est fixé à début 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC.





Manifestement, le remake de Silent Hill 2 attendra. Comme Bloober Team l'a fait comprendre hier , pour le moment, ses équipes se focalisent sur le grand retour de Layers of Fear. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le trailer mis en ligne par le studio polonais ne fait qu'effleurer l'intrigue - tant mieux. En fait, les développeurs préfèrent (habilement) attirer notre attention sur l'aspect technique, à savoir que ce nouvel épisode tournera sur l'Unreal Engine 5, qu'il supportera le ray-tracing, le HDR et la 4K, et qu'il exploitera même la technologie Lumen "