Layers of Fears : un nouveau trailer depuis le point de vue de la femme du peintre, c'est angoissant

Studio qui a acquis une certaine notoriété dans l'horreur vidéoludique, Bloober Team travaille sur plusieurs projets. Un nouveau Silent Hill selon des rumeurs persistances, mais aussi Layers of Fears qui avait été dévoilé quelques mois auparavant. Sorte de dernier chapitre aux deux premiers jeux sortis il y a plusieurs années, ce Layers of Fears (avec un S à Fears pour marquer la différence) nous permettra d'incarner cette fois-ci la femme du peintre, qui a toujours cette obsession de peindre sa folie la plus profonde. Les développeurs promettent une expérience horrifique la plus aboutie de la série, avec un niveau de flippe psychologique jamais atteinte. Quand on voit la gueule des environnements macabres dans lesquels on doit déambuler, on veut bien les croire. Ce qui est assez marquant avec ce nouvel épisode, c'est l'utilisation de l'Unreal Engine 5 qui offre un rendu photo-réaliste et rend d'autant plus inquiétant les niveaux dans lesquels on se balade. Pour l'heure, Layers of Fears est attendu pour courant 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.