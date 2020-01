"La Révolution Arcade de SEGA" est dispo chez Third Éditions, toutes les infos sur le livre

ÉDITION FIRST PRINT





ÉDITION CLASSIQUE





Third Éditions n'en est pas à son premier bouquin, loin de là : en quelques années seulement, la petite maison d'édition s'est imposée comme l'une des plus qualitatives du milieu vidéoludique avec de nombreux ouvrages sur de nombreux sujets croustillants. Aujourd'hui, l'entreprise française - dont nous avions invité les deux dirigeants dans notre émission l'année dernière - annonce la sortie d'un nouvel ouvrage, "La Révolution Arcade de SEGA", dont le titre s'avère plutôt explicite.Ainsi, l'auteur Ken Horowitz de Sega-16.com s'intéresse à l'ascension fulgurante de l'une des plus iconiques sociétés de jeux vidéo, SEGA, depuis ses débuts dans les années 40 jusqu'aujourd'hui. Pour ce faire, le bonhomme s'est appuyé sur des interviews nipponnes d'époque mais également d'anciens employés et d'autres acteurs pour un récit authentique de 280 pages du jeu d'arcade.Deux versions du livre sont disponibles : l'édition First Print à 29,90 euros, contenant une couverture alternative, une jaquette réversible, un ex-libris d'atelier sentô ainsi que le livre au format ebook puis l'ouvrage sel à 24,90 euros l'édition Classique à 24,90 euros (l'ouvrage seul). Et c'est disponible dès maintenant !