Switch : Nintendo sort une app pour créer ses propres jeux vidéo, le Dreams de la Switch ?

Il semblerait que l'impressionnant Dreams en ait inspiré plus d'un :Pour ce faire, le logiciel intègre directement les conseils de nombreux développeurs de Nintendo ainsi qu'une foule d'options paramétrables, permettant de concevoir des softs divers et variés allant du plateformer en 2D au shoot'em up en passant par les shooters ou les puzzles.Les Nodons, des petits personnages créés pour l'occasion, serviront à personnifier une fonction précise, de manière à apprendre dans les couleurs et la bonne humeur. Plusieurs modes seront ainsi déployés : le premier, Leçons interactives, vous guidera pas à pas dans le développement avec de véritables cours ludiques. Le second, Programmation libre, vous donnera carte blanche pour faire tout et n'importe quoi, comme son nom l'indique.Évidemment,Un concept qui a déjà fait ses preuves dans l'exclusivité PS4 de MediaMolecule ( notre test ici ) mais également chez Nintendo, déjà, avec les Super Mario Maker.Histoire de vous donner une idée du soft, qui exploitera d'ailleurs l'écran tactile pour un maximum de fluidité, le trailer d'annonce est juste dessous.