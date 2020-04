Ion Fury : un trailer bien bourrin pour annoncer la sortie sur consoles

Bâti sur un moteur particulièrement old-school datant des années 90 (qui avait servi à un certain Duke Nukem 3D, d'ailleurs), Ion Fury s'était imposé l'année dernière sur PC comme un FPS ultra-nerveux à l'efficacité remarquée. Une véritable ode aux références du genre qui débarquera également sur consoles de salon comme nous l'annonce 3D Realms, mythique firme aujourd'hui passée dans l'édition de jeux vidéo.Cette aventure nerveuse conçue par Voidpoint bénéficiera donc d'une traduction en français,en espagnol, en anglais et en russe ainsi qu'un framerate à 60FPS sur PS4 et Xbox One. Une version Switch est également prévue : les trois moutures arriveront en version digitale le 14 mai prochain tandis qu'une édition physique se livrera un peu plus tard, le 26 juin 2020. Cette dernière sera commercialisée uniquement sur PlayStation 4 et sur Switch, respectivement à 24,99 et 29,99 euros.