Ion Fury : un trailer qui tabasse pour l'arrivée du FPS volontairement old-school

Voidpoint, le jeu n'en reste pas moins édité par 3D Realms lui-même : cerise sur le gâteau, le jeu s'avère franchement bon puisque lors de son arrivée sur PC il y a un an, il a tapé dans l'œil de nombreux journalistes/joueurs et se rend aujourd'hui disponible sur consoles de salon.



PlayStation 4, Xbox One et Switch, soit le trio habituel qui propose dès aujourd'hui un trailer de lancement en bonne et forme. Celui-ci devrait vous aiguiller quant à la nature très explosive de ce shooter vendu au modeste prix de 24,99 euros.





Totalement à contre-courant des FPS actuels, Ion Fury propose d'embarquer dans une aventure futuriste mais sur un moteur résolument old-school, ce dernier n'étant autre que celui utiliser pour un certain Duken Nukem 3D. Amélioré pour l'occasion par le studio