Inti Creates : le studio derrière Mega Man Zero développe trois jeux encore non annoncés

e me demande désormais comment nous allons annoncer les trois jeux actuellement en développement. Devrait-on les dévoiler sur YouTube ?"



Voilà qui est clair, Inti Creates bosse sur trois projets secrets et ne sait pas comment les mettre en lumière. La problématique se pose effectivement en plein confinement : la firme ne participera pas au Bitsummit 2020 auquel les annonces étaient prévues... et doit donc retomber sur ses pattes. Dans un tel cas, YouTube semble effectivement être une solution de recours plutôt pertinente et ancrée dans l'actualité.





Fondé en 1996 par d'ex-salariés de Capcom, Inti Creates s'est construit une solide réputation grâce à certaines franchises cultes comme Mega Man Zero, Mega Man ZX et des jeux renommés comme Mega Man 9 et d'autres titres à licence : particulièrement actif, avec un CV long comme le bras, la boîte dispose visiblement de quelques surprise à partager prochainement comme nous le fait savoir son PDG Takuya Aizu.En effet, le chef d'entreprise vient tout juste de faire une déclaration pour le moins explicite sur Twitter : "J