ILL: le FPS horrifique et dérangeant de retour avec du gameplay bien glauque

Parmi les jeux qui ont fait sensation lors du Summer Game Fest 2025, ILL s’est imposé comme l’un des titres les plus dérangeants et prometteurs du moment. Développé par le studio indépendant Team Clout et soutenu par le label fraîchement lancé Mundfish Powerhouse (oui, ceux derrière Atomic Heart), ce survival-horror à la première personne a tout simplement électrisé les amateurs de sensations fortes. Et clairement, ILL ne joue pas dans la catégorie des frayeurs de pacotille. Visez un peu : un lieu où se sont tenus des expériences macabres, où des créatures difformes qu’on n’ose même pas appeler “monstres” tant elles semblent sorties d’un esprit malade, se baladent librement prêtes à vous écorcher la gueule. C'est le postulat de départ de ILL, un FPS qui ne cherche pas à faire dans le jump scare facile, mais plutôt à faire ressentir la peur jusqu’au fond des tripes.

Derrière cette plongée dans l’horreur corporelle, on retrouve des anciens du cinéma d’horreur, ayant bossé sur des œuvres comme V/H/S, Longlegs, ou encore la série IT Autant dire que niveau ambiance malsaine, ils savent ce qu’ils font. Leur objectif ? Créer une expérience qu’aucun film ne pourrait offrir : vous faire vivre l’horreur de l’intérieur. Ici, vous ne regardez pas un héros souffrir : c’est vous qui ressentez chaque craquement d’os, chaque gémissement de douleur, chaque litre de sang versé. C'est du moins ce qu'ils promettent. Cela dit, c’est bien joli de vouloir faire peur, encore faut-il en avoir les moyens. Et de ce côté-là, ILL ne plaisante pas. Le trailer diffusé au Summer Game Fest 2025 a mis tout le monde d’accord : graphismes photoréalistes, animations organiques à faire vomir un chirurgien, et surtout un système de démembrement poussé, qui vous permet de désosser les 'Aberrations' avec une précision chirurgicale. Ajoutez à ça un sound design en audio binaural (idéal au casque, évidemment), une physique réaliste qui rend l’environnement interactif — y compris pour résoudre des énigmes — et une gestion d’armes détaillée (vous sentez le poids, vous nettoyez, vous améliorez, vous galérez), et vous obtenez un cocktail à ne pas mettre entre toutes les mains.





Pas de date de sortie à l’horizon pour l’instant, mais ILL se présente déjà comme un hommage cru et viscéral au genre survival-horror, dans la veine d’un Resident Evil 7 sous stéroïdes ou d’un The Callisto Protocol qui aurait viré hardcore. On est chaud patate chez Jeuxactu.