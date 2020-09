I Am Dead : une date de sortie pour le prochain jeu envoûtant d'Annapurna

Morris Lupton, un conservateur de musée ayant passé l'arme à gauche, au sein d'un puzzle game explorant une ville et ses drôles d'habitants.



Bref, I Am Dead dispose désormais d'une date de sortie et celle-ci se voit fixée au 8 octobre 2020 mais, attention, le jeu ne sortira que sur Switch et PC. Hélas, aucune publication sur les autres plateformes n'a été abordée pour le moment.



Ci-dessous, un peu de gameplay pour vous faire un avis :





Connu pour éditer des jeux toujours très particuliers, Annapurna Interactive s'est taillé une véritable réputation en quelques années : alors forcément, quand il s'agit de son prochain titre, on ouvre grand ses yeux et ses oreilles et l'on se demande sur quel genre d'expérience on tombera. En l'occurrence, I Am Dead nous conte l'histoire de