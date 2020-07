I Am Dead : du gameplay à se mettre sous la dent, une fenêtre de sortie

Morris Lupton,

le conservateur du musée de l'île de Shelmerston qui, malheureusement, est décédé. Malgré tout, une fois au ciel, il s'aperçoit que le volcan de l'île est sur le point d'entrer en éruption ; avec l'aide de son chien Sparky, il va donc tout faire pour que cette terrible catastrophe n'ait pas lieu.La principale mécanique de I Am Dead est la possibilité de regarder à travers n'importe quel objet qui, lui-même, peut en contenir un autre, et ainsi de suite. Voilà pourquoi il sera nécessaire de tout scruter pour résoudre les différentes énigmes, sachant que Morris Lupton pourra également échanger avec d'autres fantômes. En interagissant avec des éléments qui leur sont chers, il y aura moyen de plonger dans leur mémoire et d'en apprendre davantage sur eux.Ce n'est pas tout, car il faudra également composer avec les habitants actuels de l'île, ainsi que ces mystérieux touristes originaires de Teapukito. La sortie de I Am Dead est programmée pour septembre prochain sur Nintendo Switch et PC. On ignore si l'exclusivité temporaire accordée à la console hybride est toujours d'actualité.