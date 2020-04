Hunting Simulator 2 : un trailer de gameplay qui met en avant le réalisme et l'arrivée d'un chien de chasse

Avec une sortie prévue pour le 25 juin prochain, Hunting Simulator 2 donne un peu de ses nouvelles à travers une vidéo de gameplay commentée entièrement en français. L'occasion de découvrir que pour cette suite, les développeurs de Neopico souhaitent que l'immersion du joueur soit au coeur de l'expérience. Entre les environnements qui se veulent vastes, la flore imposante et une faune toujours plus proche de la réalité, Hunting Simulator 2 a bien l'intention de séduire tous les joueurs qui souhaitent chasser le gibier. D'ailleurs, côté bestiaire, on apprend que les bêtes ont été modélisés avec soin, prenant en compte les différences entre mâles et femelles, mais aussi selon l'âge des sujets.



Parmi les nouveautés que la communauté a réclamé : l'introduction d'un chren de chasse qui va permettre de mieux traquer les bêtes et sans doute ramener les proies dans sa gueule. Traces de pas, végétation applatie, il sera aussi possible de lui donner des ordres. Une immersion réaliste donc, qui arrivera sur PC, PS4 et Xbox One le 25 juin prochain. Une version Switche est également dans les tuyaux mais pour un peu plus tard.