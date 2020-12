Hunting Simulator 2 : une version next gen' de prévu, des nouveautés sur PS5 et Xbox Series X|S

Sorti en juin 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, Hunting Simulator 2 va faire comme beaucoup de jeux, c'est-à-dire atterrir sur les consoles dites de nouvelle génération. En effet, à partir du printemps 2021, il sera donc possible de profiter de versions plus élaborées du jeu sur PS5 et Xbox Series X|S, puisque l'éditeur NACON nous promet des améliorations graphiques ainsi que du contenu supplémentaire. Il y aura notamment une meilleure gestion de la lumière, ainsi que de l’interface et des moteurs de vibration. Nacon en profite pour rappeler que Hunting Simulator 2 respecte les véritables réglementations en matière d’espèces protégées.