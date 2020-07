Hunting Simulator 2 : le pack d'armes Beretta est disponible, le voici en vidéo

Hunting Simulator 2 seront sans doute intéressés d'apprendre qu'ils peuvent, dès maintenant, se procurer le pack d'armes Beretta. C'est en effet ce qu'annonce NACON par le biais d'un communiqué officiel, en précisant que cette extension payante (4,99€) contient "7 fusils de chasse Beretta pour la chasse de petit gibier comme le canard, le faisan et le lapin : 686 Silver Pigeon I, 695, A400 Upland, A400 Xtreme Plus Max 5, A400 Xtreme Plus Synthetic, A400 True Timber DRT et A400 Xtreme Plus Mossy Oak Bottomland."Pour mémoire, on rappelle que Hunting Simulator 2 est disponible sur Xbox One, PS4 et PC, et qu'il sortira sur Nintendo Switch ultérieurement. Par rapport au premier épisode, les développeurs de Neopica assurent que les environnements sont plus vastes, que les graphismes et les effets sonores ont été retravaillés, et que le contenu est plus riche - 33 espèces animales, 70 modèles d'armes et plus de 90 éléments vestimentaires et accessoires.