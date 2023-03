HUMANITY : 4 min de gameplay pour expliquer le gameplay, c'est le Lemmings de 2023

State of Play du 23 février 2023 où sa compatibilité avec le PSVR 2 a été révélé. Ce fut l'occasion d'apprendre que le jeu était désormais prévu pour le mois de mai prochain, à la fois sur PC, PS5 et PS4. On avait certes eu droit à un nouveau trailer, mais aujourd'hui, les développeurs de Tha Ltd nous propose d'aller un peu plus loin dans les explications, avec une vidéo de plus de 4 minutes pour détailler un peu plus les mécaniques et les possibilités de jeu. Sorte de Lemmings version 2023, le joueur incarnera un Shibu Inu (cette race de chien japonaise ultra populaire) qui aura la faculté de diriger des êtres humains en grande quantité. En effet dans le monde de HUMANITY,

Annoncé en 2019, HUMANITY avait un peu disparu des radars médiatiques ces dernières années, jusquaule rapport entre humains et chiens a été inversé et avec la fin du monde, les gens ont perdu leur raison d’être.On se réveille ainsi sous les traits d’un chien et notre mission est la suivante : guider les gens vers des colonnes de lumière lors d’Épreuves (c’est-à-dire, de niveaux). D’un simple aboiement, on peut donner des ordres aux humains qui obéiront aveuglément malgré les sacrifices nécessaires, puisqu'il faudra parfois les laisser mourir pour le bien de la communauté. On pourra ainsi leur indiquer la direction à emprunter, leur demander de sauter, les faire voler dans les airs et même les faire combattre leurs ennemis. Chaque Épreuve comporte son lot de pièges et d’obstacles à base d’eau ou de vent, de montagnes ou de vallées, mais également d’interrupteurs à actionner et d’objets à déplacer. Chacun de ces éléments affecte ou limite les actions des gens, formant ensemble une série d’énigmes redoutables. Les développeurs promettent de grosses surprises de gameplay avec des choses inattendues. Notre curiosité est donc piquée au vif.