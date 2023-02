HUMANITY : le jeu VR le plus bizarre jamais créé est de retour sur PSVR 2, nouveau trailer

Parmi les 5 jeux que Sony Interactive Entertainment a présenté lors du State of Play du 23 février 2023, un certain HUMANITY s'est fait drôlement remarquer. Il faut dire que son concept, complètement chelou, a piqué la curiosité des spectateurs. Jeu d'énigmes pour le moins intriguant, HUMANITY va nous faire jouer le rôle d'un chien, un Shiba Inu (une race très populaire au Japon - oui, c'est le chien de Squeezie) qui va guider les être humains vers des colonnes de lumière lors d’Épreuves, c’est-à-dire, de niveaux. Parce que oui, dans HUMANITY, le rapport entre humains et chiens a été inversé et cette humanité a perdu à la fois son âme, mais aussi son intellect. On se retrouve ainsi à diriger des quantités de Lemmigs qui répondent au doigt et à l'oeil. D’un simple aboiement, on peut donner des ordres aux humains, capables de se sacrifier si besoin est sacrifices nécessaires. Il est possible de leur indiquer la direction à suivre, leur demander de sauter, les faire voler dans les airs et même les faire combattre leurs ennemis.

Evidemment, dans chaque niveau, il y a des obstacles à surmonter, comme des points d'eau, des bourrasques de vent, des chemins escarpées dans les montagnes ou dans les vallées, sachant qu'il faut aussi actionner des leviers ou déplacer des objets. Plus le nombre d'humains auglmentera et plus le flux sera compliqué à gérer, ce qui risque de compliquer les actions à entreprendre. Jeu d'énigmes dans ses fondements, HUMANITY va également proposer des batailles à grande échelle qu'il faudra gérer, avec une évoluton de gameplay durant l'aventure. Le jeu avait été annoncé en 2019 sur le Premier PlayStation VR, mais n'avait plus donné signe de vie. Sans doute parce que les développeurs ont switché vers le nouveau modèle, et d'autres casque VR du marché compatible...