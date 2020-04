Hitman : le jeu offert sur PS4, dépêchez-vous d'en profiter

Paris, à Sapienza, à Marrakech, à Bangkok, au Colorado et à Hokkaido pour des petits meurtres de sang froid, à la cool.





Assurément, Hitman est l'un des très bons crus de l'année 2016 et de cette génération tout court. En adoptant un modèle épisodique intelligent tout en creusant incroyablement son level design et son gameplay, IO Interactive a fait de sa franchise l'une des plus intelligentes de ces dernières années : excellente nouvelle, donc, puisque Square Enix vient tout juste de rendre cette première saison gratuite sur PS4 en version digitale. Direction donc le PlayStation Store à cette adresse pour ajouter le jeu librement à sa bibliothèque et profiter des six niveaux àAu passage, notons que son excellente suite, Hitman 2, est également en promotion sur cette même plateforme, alors soldée à 19,99 euros au lieu des 69,99 habituels. Une offre que l'on ne peut refuser, comme qui dirait.