Hellpoint : l'action-RPG retardé, le coronavirus mis en cause

En raison des événements sans précédent auxquels le monde est confronté, nous avons été obligés de reporter le lancement du jeu. Nous prévoyons d'utiliser le temps de développement supplémentaire non seulement pour le polissage mais aussi pour répondre aux commentaires que nous avons recueillis et faire de Hellpoint une expérience encore meilleure. Les retours de la communauté nous ont suscité tant d'enthousiasme et d'énergie !

Action-RPG prenant place dans un monde futuriste particulièrement sombre et violent, Hellpoint devait sortir la semaine prochaine : il n'en sera finalement rien puisque ses développeurs du studio Cradle Games viennent d'annoncer un report de plusieurs mois. C'est plus précisément le creative director Matt Boudreau qui a tenu à faire la déclaration dans un communiqué de presse.Hellpoint devrait donc débarquer fin 2020 simultanément sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.